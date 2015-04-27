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الصليب الأحمر يطلق مبادرة لجمع شمل العائلات المحاصرة فى جنوب السودان

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الصليب الأحمر يطلق مبادرة لجمع شمل العائلات المحاصرة فى جنوب السودان الصليب الأحمر يطلق مبادرة لجمع شمل العائلات المحاصرة فى جنوب السودان
أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف مبادرة جديدة تهدف لجمع شمل العائلات المحاصرة في أعمال العنف في دولة جنوب السودان.

وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم الأثنين- إن ذلك سيتم من خلال صفحة خاصة على الشبكة العالمية ستمكن الأقارب من تتبع أفراد الأسرة الذين فقدوا الاتصال بهم كما ستسمح لمواطني جنوب السودان الذين يعيشون في الخارج وفى دول مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإستراليا من البحث عن أقاربهم الذين شردهم العنف.

وأشار مارك شتودررئيس المشروع باللجنة الدولية إلى أنه سيتم تحميل صور الأفراد على الموقع وإذا تعرف عليها أحد الأقارب من زوار الصفحة فكل ما عليه هو الضغط فقط على الصورة، حيث سيتاح له إرسال رسالة يتم تسلمها من قبل اللجنة الدولية أو الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر الوطني وهو الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في مساعدة اللاجئين والنازحين الذين يبحثون باستماتة عن أسرهم .

يشار إلى أنه فى أعقاب أعمال العنف الأخيرة في جنوب السودان فر مئات الآلاف وعبروا الحدود إلي الدول المجاورة ( أثيوبيا وأوغندا والسودان وكينيا ، حيث تم أخذ أكثر من 1600 صورة للأشخاص في مخيمات اللاجئين في جامبيلا بأثيوبيا وجوبا بجنوب السودان لهم وللأطفال غير المصحوبين بمرافقين وبما سيسهل لم شمل العائلات الخاصة بهؤلاء .
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