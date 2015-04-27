البشير رئيسا للسودان بعد حصوله على 94% من أصوات الناخبين (تحديث)

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السودانية فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على أكثر من 94%.>وأكد رئيس مفوضية الانتخابات السودانية، حصول الرئيس عمر البشير على 5 ملايين و252 ألفا و478 صوتا، أى ما يعنى أكثر من نصف أعداد الاصوات الصحيحة من الناخبين، مفيدًا بأن تلك النسبة تنفى الحاجة إلى جولة انتخابية ثانية.

وتابع رئيس مفوضية الانتخابات السودانية، فى مؤتمر للجنة العليا للانتخابات السودانية، "وعليه يصبح المرشح عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطنى هو الرئيس المنتخب لجمهورية السودان".

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