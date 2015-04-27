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ضبط موظفين بمطاحن مصر العليا لاتهامهما بالتلاعب فى 334 طن دقيق بقوص

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ضبط موظفين بمطاحن مصر العليا لاتهامهما بالتلاعب فى 334 طن دقيق بقوص ضبط موظفين بمطاحن مصر العليا لاتهامهما بالتلاعب فى 334 طن دقيق بقوص
تمكنت مباحث من ضبط مشرف ومدير خط إنتاج فى شركة مطاحن، بمركز قوص، جنوب قنا، بتهمة التلاعب فى إنتاج ٣٣٤ طن دقيق مدعم، ووجود عجز ٧ أطنان من الكمية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطاراً من المقدم حازم القاضى رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط كل من: "على. ا. ت ع" ، ٢٥ سنة، و"علاء الدين .ر. أ"، ٣٦ سنة، "طحن وإنتاج وتعبئة أجولة الدقيق البلدى الخاص بالمخابز، زنة ٥٠ كيلو"، لاتهامهما بالتلاعب فى إنتاج ٣٣٤ طنا. ووجود عجز 7 أطنان.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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