مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب تنظم ورشة عمل حول "تكنولوجيا النانو"

نظم معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ورشة عمل بعنوان: "تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيولوجية".

وقام بإلقاء المحاضرات فى ورشة العمل عدد من الباحثين بالمدينة والمركز القومى للبحوث بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية منها جامعة الإسكندرية والقاهرة وطنطا وأسيوط ودمنهور ومركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور عصام خميس، مدير المدينة، أهمية استخدامات تكنولوجيا النانو، حيث إن هذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة هائلة فى جميع فروع العلوم والهندسة والطبية وستحقق تنمية شاملة فى الصناعة بمختلف مجالاتها بسبب انخفاض كلفتها وفعالية نتائجها، كما تتوقع الدراسات الحديثة أن تصل اقتصاديات استخدام تكنولوجيا النانو وحجم سوق المنتجات التى تعتمد على تكنولوجيا النانو إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية عام 2015.

ونوه د. خميس لوجود تجمع إسكندرية لتكنولوجيا النانو ANC الذى يضم عددا من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والذى بلغ عدد الأعضاء فيه إلى حوالى 200 عضو فى ثلاثين تخصص دقيق فى مجال تكنولوجيا النانو، ويربط هذا التجمع الأبحاث والأفكار بين الباحثين المصريين أصحاب العقول المبتكرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأجهزة المتاحة لديهم لرفع القدرة التنافسية التى ستؤدى إلى تنمية البحث العلمى وإحداث ثورة بحثية تجعل الجهود البحثية العلمية حقيقة ملموسة لتعود على الوطن بالمنفعة لجميع الفئات.

وأوصى بضرورة وضع خارطة طريق لاستخدامات تكنولوجيا النانو فى مصر، وتحديد أعداد القوى البشرية فى هذا المجال والدرجات العلمية التى يجب الحصول عليها لبناء قدراتهم وتدريبهم. لذ فلقد أصبح من الضرورى إدخال تعليم تقنية وتطبيقات النانو والتدريب عليها فى المدارس والجامعات، وتوفير أدوات البحوث والإمكانيات التى تحتاجها، وتيسير الوصول إليها واستخدامها حتى يمكن تلبية احتياجات السوق.كما طالب بإنشاء حاضنات صناعية فى هذا المجال الحيوى كعامل مهم للتحول الصناعى والاقتصادى لهذه التقنية، مع ضرورة نشر ثقافة المعرفة والابتكار بمستوى بحوث علوم وتقنيات النانو إلى المستوى العالمى.

وأضاف أن إجمالى عدد الأبحاث المنشورة فى مصر فى مجال تكنولوجيا النانو بلغت 4733 بحث نشر منهم 1113 بحث فى عام 2014. واحتلت المرتبة الخامسة فى الدول الإسلامية عام 2014 بعد (إيران، ماليزيا، تركيا، السعودية).

كما بلغت نسبة أبحاث علوم المواد 23.3% من إجمالى أبحاث تكنولوجيا النانو ثم الكيمياء بنسبة 17.6% ثم الفيزياء 15.3% وبنفس النسبة العلوم الهندسية.

وأوضح الدكتور دسوقى عبد الحليم عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية أن المعهد عقد 12 ورشة عمل خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه الورش طرحت موضوعات علمية متقدمة فى مجال الهندسة الوراثية وتأتى ورشة العمل تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيولوجية ليكمل بها المعهد حزمه تعريف المجتمع المصرى العلمى بأحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال فى الداخل والخارج.

ويشير د. دسوقى إلى دخول تكنولوجيا النانو فى العديد من المجالات الصناعية والعلمية ومن بين هذه العلوم التكنولوجيا الحيوية التى أضافت إلى تكنولوجيا النانو أبعاد جديدة وبإنتاج منتجات نانومترية بطرق بيولوجية صديقة للبيئة ورخيصة الثمن، كما ركز المحاضرون فى الورشة على التطبيقات العملية الفعلية التى تمت بمعهد بحوث الهندسة الوراثية ومعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة علماء المركز القومى للبحوث لنقل خبراتهم إلى جميع المراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأضاف أن من أهم المخرجات الصناعية للمعهد فى هذا المجال قيام الدكتورة سحر عبد الفتاح رئيس قسم التكنولوجية الحيوية البيئية بالمعهد، بتخليق وإنتاج النانو سيلفر باستخدام طرق بيولوجية حديثه لتعقيم المياه والصرف، أيضاً تحدث الدكتور محمد النوبى، باحث بمعهد المواد الجديدة، عن تطبيقات النانو فى معالجة التلوث البيئى من خلال دراسات مشتركه مع اليابان.