انطلاق فعاليات مؤتمر تنمية الاستثمار فى منتجات الألبان بالإسكندرية

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الإقليمى لتنمية الاستثمار فى قطاع منتجات الألبان المصرى بالإسكندرية، وذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، وفتحى مرسى رئيس غرفة تجارة البحيرة، وحسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار.

ويشار إلى أن هذا الحدث تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة GACIC، والهيئة العامة للاستثمار GAFI، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، AAST وذلك ضمن أكثر من مائة فعالية فى دول البحر الأبيض فى إطار مشروع LACTIMEDالممول من الاتحاد الأوروبى، من خلال برامج التعاون عبر الحدود ENPI CBC MED، والذى يدعم العديد من قطاعات الصناعة المختلفة بعدد من دول أوروبا والبحر المتوسط.

يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات قطاع صناعة الألبان عن طريق التنسيق بين سلاسل الإمداد وتقديم الدعم لمنتجى ومصنعى الألبان والترويج لمنتجاتهم فى الأسواق والمعارض المحلية والدولية. ويتم تنفيذ المشروع الذى تم تمويله بـ4.35 مليون يورو بتنسيق من اتحاد هيئات الاستثمار المتوسطيةANIMA ، وبالتعاون مع شركاء من الإسكندرية (مصر)، والبقاع (لبنان)، وبنزرت (تونس)، وصقلية (إيطاليا)، وتساليا (اليونان) ومارسيليا (فرنسا).

وتعد صناعة الألبان من أكبر الصناعات فى مصر، حيث تحتل مكانة هامة فى الإمدادات الغذائية، وتتسم بعدد هائل من المنتجات، وبالتالى عدد كبير ومتنوع فى خطوط الإنتاج.

يمكن لكل مصنع إنتاج ألبان أن يحوى خط إنتاج واحد أو اثنين أو جميع خطوط الإنتاج لكافة منتجات الألبان فى آن واحد.