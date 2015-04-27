وزير الزراعة من الإسكندرية: نستهدف زيادة إنتاج الألبان لـ9.5 مليون طن

قال الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة منتجات الألبان لـ9.5 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف الوزير فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية مصطفى البخشوان، أن هناك الكثير من المعوقات التى تعترض المنتجين والمستهلكين والفلاحين وتواجه هذه الصناعة ولابد من دراسة هذه المشكلات لتحقيق أهداف الزيادة المرجوة.

وأوضح أن المعوقات التى تواجه هذه القطاعات متعددة أهمها وجود ضرائب على استيراد الماشية، وارتفاع أسعار العلف، بالإضافة إلى وجود معوقات أخرى.

وتابع لابد من دراسة هذه المشكلات والعمل مع صغار وكبار المنتجين للتغلب على هذه المعوقات بهدف الحصول على الية صحية وآمنة وتحسين جودة الألبان المحلية من خلال تطبيق المواصفات القياسية عبر منظومة متكاملة، لتوفير سعر عادل مع الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتقوية صغر المزارعين.