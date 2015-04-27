الأمن العام يضبط 8989 قطعة سلاح وتنفيذ مليون و707 آلاف حكم فى 3 أشهر

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، فى مجال ضبط القضايا الهامة عن ضبط 1325 قضية جنائية متنوعة، وشملت 388 قضية قتل عمد و 419 قضية سرقات بالإكراه و68 قضية خطف و32 قضية اغتصاب و107 قضايا هتك عرض و311 قضية حريق عمد، وفى مجال ضبط قضايا السرقات العامة فتم ضبط 6965 قضية سرقات متنوعة.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية من ضبط 8989 قطعة سلاح نارى عبارة عن 1540 بندقية آلية و25 رشاشا و144 بندقية رصاص و1896 بندقية خرطوش و770 طبنجة و4614 فرد محلى الصنع .

كما تم ضبط 446 تشكيلا عصابيا ضم 1434 متهما، اعترفوا بارتكاب 1591 حادث (سرقات بالإكراه – مساكن – متاجر – سيارات – من داخل السيارات – ماشية – متنوع)، وفى مجال ضبط العناصر الخطرة والمراقبين الهاربين فتم ضبط 597 مراقبا هاربين، وضبط 6490 متهما هاربين .

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تمكنت الحملات من ضبط 9593 قضية مخدرات و10417 قضية آداب و 27997 قضية تموينية و1397 قضية أموال عامة، وفى مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 1707272 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 16406 حكم جناية و 957121 حكم حبس و 552534 حكم غرامة و 181211 حكم مخالفة .

- الأمن العام يضبط 951 قطعة سلاح و183 تاجر مخدرات و3 تشكيلات عصابية