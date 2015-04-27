وكيل الأزهر: من يتصدون للخطاب الدينى لا يفهمون شيئاً عن الإسلام الصحيح

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن الإسلام برىء من الخطاب الدينى المتحيز، ومن يسيئون للإسلام ويدعون أنهم ينتمون للأزهر، وينشئون من أجل ذلك قنوات إعلامية نسمع منها كلاما تافها يحض على تشويه صورة المرأة والإسلام.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومى للمرأة لتدشين الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين، أن البعض يرى أن الخطاب الدينى الحالى ذكورى، نتيجة أن من يتصدون للخطاب الدينى لا يفهمون شيئاً عن الدين الإسلامى الصحيح، بينما يكرسون مفاهيم خاطئة تنادى بأن المرأة إنما خلقت من أجل خدمة الرجل فقط ولتحقيق سعادته وللوفاء بواجباته، وهذا ما يخالف الإسلام جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن التكريم عند الله عز وجل ليس بالذكورية إنما بالتقوى فقط.