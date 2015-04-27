أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال لـ 3700 قتيل

Google+ Print
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال لـ 3700 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال لـ 3700 قتيل
أعلنت شرطة نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد أمس الأول إلى 3700 قتيل على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين أن عدد المصابين بلغ أكثر من 6 آلاف و500 شخص، فيما تم إنقاذ أكثر من مائتى متسلق فى منطقة جبال افريست التى شهدت انزلاقات ثلجية متعددة عقب الزلزال الذى بلغت قوته 7.8درجة على مقياس ريختر.

وقد حذرت السلطات النيبالية من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا مع وصول فرق الإغاثة إلى مناطق جبلية نائية فى غرب نيبال.

وكانت سلطات نيبال قد أعادت فتح مطار كاتماندو الدولى أمام حركة الملاحة الجوية، الأمر الذى بعث الأمل من جديد فى إمكانية وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين من الزلزال.

من جانب آخر، أكدت الجمعية الصينية لمتسلقى الجبال اليوم مقتل أحد المتسلقين الصينيين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة وفقدان رابع فى انهيار جليدى تسبب به الزلزال الشديد الذى ضرب العاصمة النيبالية كاتماندو، واستقرار الحالة الصحية لثمانية من المغامرين الصينيين الذين كانوا ضمن (61) متسلقا الذين أعلن أنهم أصيبوا فى هذه الكارثة.

وذكرت السلطات الصينية أن تسعة طائرات هليكوبتر عسكرية تقل 80 جنديا وصلت إلى إقليم التبت الذاتى الحكم اليوم للمساعدة فى أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذى ضرب المنطقة وحدث عقب زلزال نيبال المدمر، وأسفر فى التبت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 58 شخصا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365