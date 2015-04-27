ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال لـ 3700 قتيل

أعلنت شرطة نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد أمس الأول إلى 3700 قتيل على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين أن عدد المصابين بلغ أكثر من 6 آلاف و500 شخص، فيما تم إنقاذ أكثر من مائتى متسلق فى منطقة جبال افريست التى شهدت انزلاقات ثلجية متعددة عقب الزلزال الذى بلغت قوته 7.8درجة على مقياس ريختر.

وقد حذرت السلطات النيبالية من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا مع وصول فرق الإغاثة إلى مناطق جبلية نائية فى غرب نيبال.

وكانت سلطات نيبال قد أعادت فتح مطار كاتماندو الدولى أمام حركة الملاحة الجوية، الأمر الذى بعث الأمل من جديد فى إمكانية وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين من الزلزال.

من جانب آخر، أكدت الجمعية الصينية لمتسلقى الجبال اليوم مقتل أحد المتسلقين الصينيين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة وفقدان رابع فى انهيار جليدى تسبب به الزلزال الشديد الذى ضرب العاصمة النيبالية كاتماندو، واستقرار الحالة الصحية لثمانية من المغامرين الصينيين الذين كانوا ضمن (61) متسلقا الذين أعلن أنهم أصيبوا فى هذه الكارثة.

وذكرت السلطات الصينية أن تسعة طائرات هليكوبتر عسكرية تقل 80 جنديا وصلت إلى إقليم التبت الذاتى الحكم اليوم للمساعدة فى أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذى ضرب المنطقة وحدث عقب زلزال نيبال المدمر، وأسفر فى التبت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 58 شخصا.