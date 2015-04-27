قنبلة إلكترونية تتسبب في إصابة 10 من جماهير تورينو في الدربي

أصيب 10 أفراد من جماهير تورينو أحدهم في حالة خطرة بعد إلقاء جمهور يوفنتوس عليهم قنابل إلكترونية يوم الأحد في مباراة الدربي بين الفريقين بمدينة تورينو الإيطالية والتي انتهت بفوز صاحب الأرض تورينو 2-1.

وعقب انتهاء المباراة قامت الشرطة باعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل لإلقائهم قنابل إلكترونية منها واحدة ألقيت بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وكانت حافلة فريق يوفنتوس قد تعرضت للرشق من قبل جماهير تورينو قبل بدء المباراة ولم يتعرض أي من لاعبي الفريق لإصابة.

وكان تورينو قد حقق فوزه الأول على يوفنتوس من 20 سنة بهدفين سجلهما ماتيو دارميان وفابيو كوالياريلا بعد تقدم أندريا بيرلو من ركلة حرة للضيوف.