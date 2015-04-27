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جيمس رودريجيز: سنواصل الانتصارات وننتظر تعثر برشلونة

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جيمس رودريجيز: سنواصل الانتصارات وننتظر تعثر برشلونة جيمس رودريجيز: سنواصل الانتصارات وننتظر تعثر برشلونة

(إفي): أكد الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني وانتظار تعثر برشلونة.

وساهم جيمس في فوز كبير للريال خارج ملعبه على سلتا فيجو 4-2 ، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وتحدث جيمس في تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال فيها "فقط يمكننا الفوز والانتظار، تتبقى خمس جولات، يجب أن نتحلى بالتركيز الشديد في الليجا ودوري الأبطال".

وامتدح أداء الخصم سلتا "هاجموا كثيرا، لكننا تحكمنا في الشوط الثاني، قمنا باستغلال المساحات، وشكلنا خطورة عليهم".

كما أشاد بزميله المكسيكي تشيتشاريتو الذي واصل تألقه وسجل هدفين "يستحق ذلك" بعد تسجيله هدف التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا امام أتليتكو مدريد.

ويبتعد البرسا بفارق نقطتين عن الريال في صدارة الليجا.

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