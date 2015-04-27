مارسيلو: كنا نعرف أننا على موعد مع مباراة صعبة.. وأريد بقاء تشيشاريتو

(إفي): أبرز البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، القدرة على التحمل التي تميز بها فريقه من أجل تحقيق فوز مهم خلال الليلة الماضية أمام سلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل اثنين في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مارسيلو للصحفيين بعد المباراة: "كنا نعرف أننا على موعد مع مباراة جوهرية لأن سلتا فريق متميز.. كنا على دراية بأننا سوف نبذل جهدا أكبر من أجل تحقيق فوز مهم للغاية".

وتابع: "سوف نلعب جميع المباريات كما لو كانت نهائية من أجل المضي قدما نحو لقب الليجا".

وأعرب مدافع النادي الملكي عن سعادته بأداء المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو، الذي حمل هدفان توقيعه خلال اللقاء.

وذكر مارسيلو أنه يفضل أن يواصل تشيتشاريتو خلال الموسم المقبل اللعب في صفوف الميرنجي، الذي انضم إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 79 نقطة في وصافة الليجا، معيدا فارق النقطتين مع متصدر الدوري الإسباني غريمه برشلونة، قبل خمس جولات على نهاية البطولة.