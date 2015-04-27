تشيتشاريتو: استمتع بعد معاناة.. ومستقبلي مجهول

(إفي): اعترف المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو مهاجم ريال مدريد بأنه كان يمر بفترة سيئة مع الفريق الإسباني، لكنه يستمتع الآن بأدائه وأهدافه.

وقاد تشيتشاريتو الريال لفوز جديد وصعب على ملعب سلتا فيجو 4-2 في الليجا، حيث ساهم بهدفين، وذلك بعد هدفه في الدربي امام أتليتكو الذي أهل الميرنجي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب اللقاء صرح تشيتشاريتو "اكتسبت الثقة وأستمتع مع الفريق، لم تكن الأمور تسير بشكل جيد في البداية، أكثر ما أحبه هو التواجد في الملعب وتسجيل الأهداف، عشت ليال سعيدة وأخرى حزينة".

وأضاف اللاعب المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي "كنت واثقا أن الفرصة ستتاح لي، هذه المباراة تمنحني مزيدا من الثقة، أحب اللعب والتسجيل".

وبشأن إمكانية شراء ريال مدريد له من مانشستر، تجنب تشيتشا الحديث عن مستقبله "لا أريد الخوض في هذا، سألعب أينما يريد الرب، لا أعرف إن كنت سأستمر في مدريد عاما آخر أم لا، هذا لا يتوقف عليّ، أركز للعب أكبر عدد ممكن من الدقائق مع أفضل فريق في العالم".