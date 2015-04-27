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فصائل معارضة سورية تعلن تشكيل غرفة عمليات فتح حلب

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فصائل معارضة سورية تعلن تشكيل غرفة عمليات فتح حلب فصائل معارضة سورية تعلن تشكيل غرفة عمليات فتح حلب
أعلنت فصائل تابعة للمعارضة السورية تشكيل غرفة عمليات فتح حلب، حيث انخرطت عدة فصائل مسلحة فى تشكيل واحد من أجل هذه المعركة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين أن عددا من الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية اجتمعت لتعلن تشكيل جيش الفتح وغرفة عمليات مشتركة باسم غرفة عمليات فتح حلب، ووجه التشكيل نداء إلى باقى الفصائل المقاتلة من أجل الانضمام إليهم، للسيطرة على ما تبقى من الأحياء والبلدات فى المدينة.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الحر وتنظيم داعش على محور مارع- تل مالد فى ريف حلب الشمالي.

فيما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بحدوث حالات اختناق وتسمم جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة تحتوى على غاز الكلور السام على قرية الحواش فى سهل الغاب بريف حماة.
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