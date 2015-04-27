قبل 4 جولات من نهايته.. متذيل الدوري الجزائري قد يتوج باللقب

قبل 4 جولات من نهاية الدوري الجزائري، هل تصدق أن نصر حسين داي متذيل جدول الترتيب يمتلك فرصة التتويج باللقب؟

فالفارق بين متصدر جدول الترتيب والمتذيل 11 نقطة فقط بعد مرور 26 جولة من عمر الدوري الجزائري، وقبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

عمليا، قد يكون صعبا على الفريق المتذيل جمع 12 نقطة مقابل فشل المتصدر في حصد أي نقطة من 4 جولات .. ولكن حسابات الدوري الجزائري مختلفة.

يتصدر وفاق سطيف جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة فقط من 26 جولة.

وتعادل سطيف الذي فاز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي فبراير الماضي في ثماني مناسبات وخسر سبع مباريات.

وخلف سطيف يأتي ثلاثة فرق بنفس الرصيد 39 نقطة، هي مولودية بجاية ومولودية وهران واتحاد الحراش.

المثير أن مولودية بجاية الوصيف أضاع فرصة حسم اللقب بشكل كبير خلال الخمس جولات الأخيرة، حيث لم يفز في أي مباراة منهم.

بجاية فاز على منافسه المباشر سطيف 3-0 في الجولة الـ21، ومن بعدها خسر 4 مباريات وتعادل مرة واحدة.

ومن هنا، تأتي احتمالات قدرة المتذيل نصر حسين داي على تغيير موقعه في الترتيب على الأقل خلال الجولات الأربعة المتبقية.

وإذا كان المتصدر فاز بـ11 مباراة فقط، فالفارق مع المتذيل نصر حسين داي في عدد الانتصارات ليس كبيرا بالنظر إلى أنه حقق الفوز في 7 مباريات.

وبنفس الطريقة، فشل اتحاد العاصمة حامل اللقب في تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات في الدوري، فتعادل 4 مرات وخسر مباراة، ويقبع في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن فريقين يمتلكا نفس الرصيد هما جمعية وهران وشباب بلوزداد.

المثير أن الفريق صاحب أفضل نتائج في أخر 5 جولات هو مولودية الجزائر الذي فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، ولكنه يحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.