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محافظة المنوفية تنظم ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة

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محافظة المنوفية تنظم ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة محافظة المنوفية تنظم ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة
تعقد اليوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ملتقى لتشغيل الشباب، تحت رعاية الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وعماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

يعقد الملتقى بالمعرض المقام بأرض الاستاد الرياضى بشبين الكوم والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع أكثر من 50 شركة من شركات القطاع الخاص.

من جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أن التنسيق مع شركات القطاع الخاص فى المرحلة القادمة لابد أن يلقى اهتماما كبيرا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من أيدى أبنائنا الشباب، وإتاحة فرص عمل للخريجين وغيرهم، مشيرا إلى أن الدولة لابد أن تكثف جهودها فى هذا الاتجاه، لأن شركات القطاع الخاص تمثل عنصرا مهما فى إدارة عجلة الإنتاج الوطنى واحتواء كثير من الأيدى العاملة فى مختلف المجالات.
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