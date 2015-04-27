أسماء مصابى حادث تبادل إطلاق النار مع مسجلين ببنى سويف

حصل اليوم السابع على أسماء الضباط والجنود المصابين فى واقعة تبادل إطلاق النار بين قوة تابعة لمركز شرطة الواسطى وخارجين على القانون يستقلون سيارة على كوبرى الواسطى شمال بنى سويف، وهم النقيبان محمود الشخيبى ويعمل معاون مباحث، عمرو شعراوى ويعمل ضابطا نظاميا، والمجندون بقوة مركز الشرطة، صابر محمد عبدالسلام، سامى أحمد على، ربيع محمد محمد، الفيوم. بالإضافة إلى سيد م.33 سنة، أحد الجناة، تم نقله لمستشفى الجامعة.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى قد تلقت معلومات تفيد مرور سيارة يشتبه فى سرقتها، على الطريق الزراعى القاهرة أسوان بدائرة المركز وعند محاولة القوة الأمنية استيقافها بادر مستقلوها الأربعة بإطلاق النار عليهم فبادلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية، ونتج عن الواقعة إصابة ضابطين و3 مجندين وأحد المتهمين، حيث تقوم الشرطة بالبحث عن باقى المتهمين الهاربين عقب الواقعة.

- إصابة ضابطين و3مجندين فى تبادل إطلاق نار مع خارجين عن القانون ببنى سويف