حملة أمنية على الوديان بجنوب سيناء لضبط الخارجين على القانون

شنت قوات الأمن بجنوب سيناء، اليوم الاثيين، حملة أمنية مكبرة، بناءً على توجيهات اللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حاتم أمين مساعد الوزير مدير الأمن، بشأن مكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الحملات التفتيشية بالمديرية، وفى إطار خطة العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، والتى تتضمن تحقيق التواجد الأمنى بالشارع للتصدى لكافة مظاهر الخروج على القانون وصولا لأشعار المواطن بالأمن والأمان، فتم الإعداد لحملة انضباطية تفتيشية مشتركة من ضباط (إدارة البحث الجنائة- إدارة المرور- قسم المرافق-الأمن المركزى).

وقامت اليوم حملى تفتيشية مكبرة لتمشيط الوديان وتم التقابل مع العناصر البدوية بالتجمعات البدوية بتلك الوديان، وقامت الحملة تحت إشراف العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ تم تمشيط منطقة الرويسات_ وادى العاط_وادى الخروم _ وادى الخناصير_وادى جدلة، ودائرة قسم شرطة ثانى شرم الشيخ تم تمشيط وادى المانجروف دائرة قسم شرطة طور سيناء، تمشيط مدقات المنطقة الصناعية وفى دائرة قسم شرطة أابورديستم تمشيط وادى تال وفى دائرة قسم شرطة رأس سدرتم تمشيط وادى سدر.

وفى دائرة قسم شرطة طابا، تم تمشيط وادى المزاريق ودائرة قسم شرطة نويبع تم تمشيط وادى المالحة وفى دائرة قسم شرطة دهب تم تمشيط وادى كونكشن

>دائرة قسم شرطة سانت كاترين تم تمشيط وادى أبو سيلة.

أما فى مجال الأسلحة النارية، تم ضبط بندقية ماركة ميزر رقم 436781 بالخزينة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة رأس سدر، فى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص عدد(97) شقة بعدد (180) شخصا.

وفى مجال فحص العشش والمنازل تحت الإنشاء وخيام العشاء الجبلى وسناتر السفارى بالوديان الجبلية تم فحص عدد (150) عشة بدوية، و(68) منزلا تحت الإنشاء، عدد(26) خيمة عشاء جبلى ،عدد(8) سنتر سفارى بعدد (190) شخصا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط "ا. م. س" مواليد 18/7/1984 مقيم إيتاى البارود البحيرة المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2412لسنة 2014 جنايات شرم الشيخ ( مخدرات) بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000جنيه بجلسة 16/4/2015تم تنفيذ عدد (27) حكم حبس جزئى ومستأنف، وضبط ( 25 ) قضايا متنوعة ما بين تم تحصيل عدد(32) غرامة بمبلغ (16800.80)جنيها تم تنفيذ عدد (4) حكم مخالفة تم ضبط عدد (5) حكم سايرة.

فى مجال ضبط حالات الإلحاح على السائحين تم ضبط عدد(16) حالة أما عن ضبط المخالفات المرورية فتم سحب عدد(7) رخصة تم التصالح فى عدد (10) مخالفة بمبلغ(500) تم حجز عدد(2)سيارة تم حجز عدد(2) دراجة بخارية تم تحرير عدد(10) مخالفة مرورية نموذج125.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم تنفيذ عدد(55) إزالة فورية تم تحرير عدد (17) محضر أشغال طريق تم تحرير عدد (6) محاضر عدم حمل شهادة صحية، تم تحرير عدد(4) محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بصحة التحريات، وتم تحرير محضر واحالتهم إلى النيابة لتوالى التحقيق.