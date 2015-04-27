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شلل مرورى بطريق بنها المنصورة نتيجة انقلاب سيارة محملة بالزلط

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شلل مرورى بطريق بنها المنصورة نتيجة انقلاب سيارة محملة بالزلط شلل مرورى بطريق بنها المنصورة نتيجة انقلاب سيارة محملة بالزلط
تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها – المنصورة، نتيجة هبوط أرضى للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث سقطت سيارة نقل محملة بالزلط فى حفرة بعرض الطريق، وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى المكان، وتم تحويل الطريق فى ذلك المكان وعدم مرور السيارات، ولم تقع خسائر بشرية وانتقلت أوناش لرفع السيارة وتم رفعها.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد الشازلى رئيس مباحث كفر شكر بهبوط أرضى بطريق بنها - كفر شكر المنصورة وسقوط سيارة فى حفرة بالطريق، انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة كفر شكر وتم رفع السيارة، وتبين أن الطريق حدث به هبوط بعرض الطريق وسقطت به سيارة محملة بالزلط، وتم رفع السيارة دون وقوع خسائر بشرية وتم تحويل الطريق فى هذه المنطقة للمتجهين إلى كفر شكر والمنصورة لحين إصلاح الطريق.

يذكر أن نفس المكان شهد انهيارا وهبوطا منذ أسبوع تقريبا وقامت الوحدة المحلية بإصلاحه بوضع خرسانة مسلحة، وتكرر نفس الهبوط فى نفس المكان.

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مصر 365