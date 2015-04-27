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محافظ الشرقية يخصص 12 فدانا لإقامة وحدات سكنية بالمحافظة

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محافظ الشرقية يخصص 12 فدانا لإقامة وحدات سكنية بالمحافظة محافظ الشرقية يخصص 12 فدانا لإقامة وحدات سكنية بالمحافظة
أعلن الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، عن تخصيص مساحة 12 فدانا بمدينة الزقازيق أمام الإدارة العامة لمرور الشرقية، وذلك لإنشاء وحدات سكنية عليها، بحيث تقام الوحدة على مساحة (63م2- 75م2) لحاجزى عام 2008، وتكون بها منافع عامة ومحال وأسواق تجارية وشقق إدارية لخدمة المنطقة.

وقام المواطنون بحجز هذه الوحدات السكنية بإدارة الإسكان بمحافظة الشرقية منذ عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل أحد منهم على وحدة سكنية، وتقدموا بعدة شكاوى لمحافظ الشرقية، وعلى الفور، وبعد أن تأكد المحافظ من هذا الموضوع مع الجهات المعنية، قرر تخصيص مساحة الـ12 فدانا الكائنة بمدينة الزقازيق.

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مصر 365