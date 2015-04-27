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الكهرباء: فصل أى موظف بالقطاع يثبت تورطه فى أعمال إرهابية

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الكهرباء: فصل أى موظف بالقطاع يثبت تورطه فى أعمال إرهابية الكهرباء: فصل أى موظف بالقطاع يثبت تورطه فى أعمال إرهابية
قال د. محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم استبعاد أكثر من 1000 ينتمون لجماعة الإخوان من قطاعات الوزارة، وأن هناك تنسيقا مع الجهات الأمنية بهذا الشأن.

وأضاف محمد اليمانى خلال حواره ببرنامج صباح أون، أن كل من يرد بشأنه تقارير أمنية تفيد بضرورة استبعاده، يتم استبعاده فورا، وإحاطة الجهات الأمنية بذلك.

وأوضح بعض الحالات يتم نقلهم إلى وظيفة أخرى، ومن يثبت تورطه فى أعمال إرهابية يتم تغليظ العقوبة عليه، والتى تصل إلى الفصل، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تنتج عن إجراءات النيابة والقضاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الصيف القادم سيكون أكثر استقرارا بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائى.
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