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فى رابع حادثه من نوعها..مقتل فلسطينى داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر

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فى رابع حادثه من نوعها..مقتل فلسطينى داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر فى رابع حادثه من نوعها..مقتل فلسطينى داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر
أعلنت مصادر فلسطينية أن عاملا فلسطينيا قتل اليوم الاثنين داخل نفق للتهريب بين قطاع غزة ومصر فى رابع حادثة من نوعها منذ مطلع العام الجارى.

وذكرت المصادر أن عاملا قتل سحقا بالرمال جراء انهيار نفق أرضى كان بداخله فى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المتوفى جثة هامدة إلى مستشفى (أبو يوسف النجار) فى مدينة رفح، وحسب مصادر فلسطينية ، يتواصل العمل فى أقل من 10 % من مئات أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاقها من قبل الجيش المصرى صيف عام 2013.

ومثلت الأنفاق بديلا لسكان غزة لمواجهة الحصار المشدد الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.

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مصر 365