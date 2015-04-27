خدمات أمنية 24 ساعة بميدان رمسيس لمنع عودة الباعة الجائلين

شدد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، على أهمية منع عودة الباعة الجائلين إلى ميدان رمسيس مرة أخرى، مؤكدا أنه سيتم إعادة ترميم الميدان من جديد بعد رفع المخلفات الناتجة عن النقل.

وقال المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع خطة متكاملة لضمان عدم عودة الباعة للميدان بتعيين خدمات أمنية على مدار الـ24 ساعة، لمنع عودة افتراش الباعة الجائلين مرة أخرى، حفاظا على الوجه الحضارى للميدان بعد نقلهم إلى السوق الجديد المُخصص لمزاولة أنشطتهم خلف محطة سكة حديد مصر بمنطقة أحمد حلمى.

وأضاف أن نقل الباعة من رمسيس يعد المرحلة الثانية من نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط العاصمة، حيث كانت المرحلة الأولى نقلهم من ميدان الإسعاف وطلعت حرب إلى الترجمان، ثم نقل باعة رمسيس لأحمد حلمى، وسيتم أيضا خلال أيام نقل باعة العتبة إلى سوق غزة الجديد بالزاوية الحمراء.

وأشار إلى وجود أماكن أخرى بموقف الترجمان حال ظهور باعة جدد كانوا يتوافدون على وسط البلد بشكل موسمى.

>وأكد السعيد أن وجود عربات الباعة الجائلين يعد اعتداءً على حقوق المواطنين وحريتهم فى التحرك، ولذا كان ضروريًا التأكيد على أن هناك قانونا قويا وحازما يطبق على الجميع، وهذا ما تم من خلال الحملة التى تمت أمس فى ميدان رمسيس.

يذكر أنه كان تم عمل حصر للباعة الجائلين بميدان رمسيس والذين بلغ عددهم 551 بائعا، وتم تخصيص أماكن بديلة لهم بميدان أحمد حلمى.

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