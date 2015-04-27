التعليم: 1552 لجنة بامتحانات الثانوية العامة بينها 6 بالسجون للمحبوسين

كشف محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم حصر لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا أنها وصلت إلى 1552 لجنة امتحان، بالإضافة إلى 74 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى جميع القطاعات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن امتحانات الطلاب المسجونين ستكون فى 6 سجون رئيسية هذا العام، بإضافة سجنين عن العام الماضى، وهى وادى النطرون وبرج العرب، لتعقد الامتحانات فى سجنى أسيوط وطرة وسجن القناطر للطالبات ومؤسسة المرج العقابية ووادى النطرون وبرج العرب.