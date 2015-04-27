جامعة القاهرة: امتحانات آخر العام تبدأ 14 مايو وتنتهى 24 يونيو

أعلن مجلس جامعة القاهرة، أن أعمال امتحانات نهاية العام ستبدأ من يوم 14 مايو المقبل، على أن تنتهى وفقا لظروف كل كلية فى موعد غايته 24 يونيو المقبل، حيث ناقش المجلس كل الترتيبات الخاصة بعملية الامتحانات.

وشدد المجلس، فى بيان له اليوم، الاثنين، على ضرورة انتهاء الدراسة قبل موعد الامتحانات النظرية بأسبوع أو أسبوعين طبقاً لطبيعة الدراسة لكل كلية، وذلك لإتاحة فترة كافية للطلاب للمراجعة.

وقرر مجلس الجامعة عدم السماح للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيىْة المعاونة المشاركين فى أعمال الامتحانات بالسفر إلى الخارج بدءا من 10 مايو إلى إعلان نتاىْج الامتحانات، إلا فى حالة الضرورة وبإذن من رىْيس الجامعة، مشيرا إلى أنه يترتب على مخالفة ذلك خصم بدل الكنترول والملاحظة وبدل الجامعة وبدل الجودة لمدة شهرين على الأقل.

وأكد المجلس، ضرورة تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه للطلاب، وتشكيل اللجان الخاصة للطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وتفويض عمداء الكليات فى تشكيل لجان طوارئ لمتابعة سير الامتحانات، حيث استعرض المجلس خطة تأمين الامتحانات والكنترول وتوفير الأعداد المناسبة من أفراد الأمن الإدارى لتأمين وحراسة مقار الامتحانات.

وشدد المجلس، على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو غيرها من الوسائل التكنولوجية داخل اللجان مع التحفظ على الأجهزة التى يتم ضبطها حتى نهاية الامتحانات.