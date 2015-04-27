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ملف معلوماتى.. تعرف على محطات خط مترو العباسية المتوقفة عن العمل

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ملف معلوماتى.. تعرف على محطات خط مترو العباسية المتوقفة عن العمل ملف معلوماتى.. تعرف على محطات خط مترو العباسية المتوقفة عن العمل
ننشر تعريفًا بالخط الثالث للمترو ومحطاته، والمناطق المتضررة بعد توقف حركة القطارات العاملة على هذا الخط بعد تصادم قطار العباسية، وتصاعد الأزمة بإضراب السائقين والعاملين بالخط الثالث للمترو للمطالبة بتأمين القطارات ومنع الزج بهم فى كل أزمة تحدث واتهامهم بالسرعة الزائدة.

تعريف بالخط الثالث للمترو


>يتكون الخط الثالث من 4 مراحل، تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه، بينما المرحلتان الثالثة والرابعة ما زالا تحت التنفيذ، وتضم المرحلتين الأولى والثانية 9 محطات بطول 11 كم.

تنفيذ وتشغيل الخط الثالث


>بــدأ التنفـــيذ الخط الثالث للمترو 7 يوليو 2007، حيث تكلف المرحلة الأولى 4.2 ملــيار جنيه، وتم افتتاحها فى فبراير 2012، بينما بدأ تنفيذ المرحلة الثانية فى 1 يوليو 2009، وتم افتتاحها فى إبريل 2014.

محطات يخدمها الخط الثالث والتى توقفت بعد الحادث


>المرحلتين الأولى والثانية تشمل محطات: عتــبة – بــاب الشــعريــة – الجيـــش – عبــده بــاشــا – العبـــاسية ـ معرض القاهرة – الاستاد– كلية البنات– الأهرام.

أهم المناطق التى يخدمها الخط الثالث


>العتبة ـ العباسية ـ منطقة أرض المعارض ـ كلية البنات ـ الجديدة

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