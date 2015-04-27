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استكمال محاكمة 68 متهماً فى قضية "خلية الظواهرى"

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استكمال محاكمة 68 متهماً فى قضية "خلية الظواهرى" استكمال محاكمة 68 متهماً فى قضية "خلية الظواهرى"
تستأنف بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهماً، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة إحضار المتهمين من محبسهم والاستماع لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، رفضت طلب رد المقدم من أحد المتهمين ضد هيئة المحكمة، وتغريم نبيل المغربى المتهم الذى تقدم بدعوى بـ5000 آلاف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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مصر 365

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