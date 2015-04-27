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حبس بائع ملابس 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى 36 تذكرة هيروين بباب الشعرية

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حبس بائع ملابس 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى 36 تذكرة هيروين بباب الشعرية حبس بائع ملابس 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى 36 تذكرة هيروين بباب الشعرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حبس بائع ملابس 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار فى 36 تذكرة هيروين و51 قرص بنزوهيكسون، بمنطقة باب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه فى شهر فبراير من عام 2014، تم إلقاء القبض على "محمد.ح" 31 سنة، بائع ملابس، أثناء قيامه بالتجول فى أحد شوارع باب الشعرية، ممسكا بسيجارة مشتعلة ينبعث منها رائحة الحشيش، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 36 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، و51 قرصا لعقار البنزوهيكسون المخدر.

وأضافت التحقيقات أنه عثر بحوزته على مبلغ نقدى وهاتف محمول، واعترف المتهم بالمضبوطات وأقر بإحرازه للفافات والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسيجارة المشتعلة بقصد التعاطى، والمبلغ النقدى حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من متعاطى المواد المخدرة.

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مصر 365