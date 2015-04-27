ضبط هياكل وأجزاء دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة هياكل وأجزاء دواجن غير صلاحة للاستخدام الآدمى داخل مجزر شهير ببنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد محمد بكرى رئيس مباحث التموين تفيد بقيام المدعو "محمد.س.م" مستأجر مجرز بمركز بنها بحيازته هياكل دواجن وأرجل بدون بيانات تجارية ووجود تغيرات فى الخواص الطبيعية لها.

وعلى الفور قامت حملة تموينية وتم ضبط عدد ( 3 أطنان "فيليه – دواجن كاملة - وراك" و123 كجم هياكل دواجن معبأة داخل أكياس بدون بيانات بداخل عدد 7 شكائر بلاستيك وشيكارة بلاستيك بداخلها عدد 23 كجم أرجل دواجن بإجمالى مضبوطات 155.3 طن دواجن).

وباستدعاء الطب البيطرى أفاد بوجود تغير واضح فى الخواص الطبيعية للمضبوطات وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتعبأتها داخل أكياس بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وتولت النيابة التحقيق.