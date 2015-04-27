إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل إقامتهم فى أحداث شغب الشرابية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل 3 من عناصر جماعة الإخوان بضمان محل إقامتهم فى أحداث شغب الشرابية التى وقعت خلال الفترة الأخيرة بشوارع المنطقة وأيدت قرار إخلاء السبيل.

والمتهمون فى القضية رقم 3871 لسنة 2014 شرابية هم "محمد على شعبان"، و"على عامر أحمد"، و"أنس محمود محمد".

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها "التظاهر دون تصريح، والانتماء لجماعة إرهابية، وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على مؤسسات الدولة.