أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية
أصيب 6 أشخاص من عائلتين بقرية كفر العبسى، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول الرفاعى، وطرف ثانى على، ونتج عن المشاجرة إصابة 6 أفراد من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365