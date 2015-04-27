إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص من عائلتين بقرية كفر العبسى، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول الرفاعى، وطرف ثانى على، ونتج عن المشاجرة إصابة 6 أفراد من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.