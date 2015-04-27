النيابة تستمع لأقوال مالك سوبر ماركت فى مقتل صاحبة جمعية خيرية بالمقطم

استمع شريف أشرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، لأقوال مالك سوبر ماركت، بشأن واقعة مقتل صاحبة جمعية خيرية داخل مقر الجمعية بمنطقة المقطم.

وأكد مالك سوبر ماركت بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، أنه أحد جيران صاحبة الجمعية الخيرية المقتولة داخل مقر الجمعية، بأنها تقرب من العمر حوالى 55 عاما، وكانت على علاقة طيبة بالمواطنين، ولم يكن لها أى أعداء مع أحد.

وأضاف أمام النيابة، بأن المجنى عليها اشترت منه ظهر يوم الواقعة، عبوتين من الكانز ولم يرها بعد هذا التوقيت، مشيرا إلى أن ابنتها التى يعرفها تدعى "سارة"، مؤكدا أنها تأتى إلى مقر الجمعية مرة أو مرتين على الأكثر كل شهر، وهى التى اكتشفت الجريمة.