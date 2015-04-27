تعطل الحركة المرورية بطريق “بنها – المنصورة” بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل

توقفت الحركة المرورية على طريق “بنها – المنصورة” السريع بالقرب من مدخل كفر شكر بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل بمقطورة محملة باحجار الدبش على الطريق ما أدى إلى تحطم بعض الإطارات الأمامية للسيارة وتوقف الحركة المرورية على الطريق .

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد بتوقف الحركة المرروية على طريق بنها – المنصورة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بأحجار الدبش قادمة من بنها اتجاه كفر شكر، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقها مما أدى إلى انقلاب الحمولة على الطريق ، وتوقفت حركة السيارات .

وانتقلت على الفور قوات الأمن لرفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية الى طبيعها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ