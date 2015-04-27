أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تعطل الحركة المرورية بطريق “بنها – المنصورة” بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل

Google+ Print
تعطل الحركة المرورية بطريق “بنها – المنصورة” بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل تعطل الحركة المرورية بطريق “بنها – المنصورة” بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل

توقفت الحركة المرورية على طريق “بنها – المنصورة” السريع بالقرب من مدخل كفر شكر بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل بمقطورة محملة باحجار الدبش على الطريق ما أدى إلى تحطم بعض الإطارات الأمامية للسيارة وتوقف الحركة المرورية على الطريق .

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد بتوقف الحركة المرروية على طريق بنها – المنصورة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بأحجار الدبش قادمة من بنها اتجاه كفر شكر، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقها مما أدى إلى انقلاب الحمولة على الطريق ، وتوقفت حركة السيارات .

وانتقلت على الفور قوات الأمن لرفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية الى طبيعها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا