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الظاهرة رونالدو: هذا هو لاعبي المفضل

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الظاهرة رونالدو: هذا هو لاعبي المفضل الظاهرة رونالدو: هذا هو لاعبي المفضل

أكد الأسطورة البرازيلية رونالدو أن زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان هو لاعبه المفضل في مسابقة الدوري الفرنسي.

وأشاد رونالدو بالنجم السويدي وأكد أنه دائما يستمتع برؤيته فوق أرضية الميدان عندما يأتي إلى فرنسا لمتابعة فريق باريس سان جيرمان.

في تصريحات أدلى بها الظاهرة لقناة (كانال بلوس) الفرنسية قال:"كثيرا ما أذهب إلى فرنسا، أذهب إلى ملعب بارك دي برنس، إبراهيموفيتش مذهل بالنسبة لي".

وأضاف "هو لاعبي المفضل في الدوري الفرنسي".

وكان إبرا قد صرح من قبل عندما انضم لفريق إنتر ميلان الإيطالي الذي لعب له رونالدو أن الأخير هو اللاعب الأكثر تكاملا بالنسبة له.

قال إبرا:"رونالدو كان الأقوى، لم يكن هناك من أهو أكثر تكاملا منه".

وتابع "الناس يتحدثون عن بيليه، لكنني لم أشاهده وهو يلعب.. هناك دييجو مارادونا، ولكنه كان صانعا للألعاب وليس مهاجما.. وهناك ماركو فان باستن.. لكن علي القول أن رونالدو كان الأفضل".

ويلعب إبراهيموفيتش مع سان جيرمان منذ عام 2012 وحقق معه حتى الآن ست بطولات منها لقبين لمسابقة الدوري الفرنسي.

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