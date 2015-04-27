أنشيلوتي: بهذه الطريقة لا يمكن المساس بتشيتشاريتو

(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا يمكنه المساس بمهاجم الفريق خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو إذا استمر على هذا الأداء وذلك بعد تسجيله لهدفين في فوز الملكي 4-2 على سيلتا فيجو في الدوري يوم الأحد.

وأشار أنشيلوتي إلى أن فريقه يطمح للفوز في كل ما تبقى من مباريات بالدوري الإسباني، وأكد أنه لا يمكن لأحد التشكيك في قدرات المهاجم المكسيكي.

وحسم الفريق الملكي المواجهة أمام مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-2 في الجولة 33 من الـ"ليجا" بأهداف توني كروس، جيمس رودريجيز وتشيتشاريتو (2).

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات عقب الفوز الكبير "قدمنا مباراة جيدة للغاية، الفوز في هذا الملعب يتطلب أداء قويا، كان يوجد إنهاك بدني وذهني، سلتا كان جيدا للغاية، نحن راضون عن النتيجة وسعداء".

وتابع كارلو "الفريق لا يزال حيا، الفريق كله كان جيدا، عانينا في فترات كثيرة، لكن تمتعنا بالكفاءة الهجومية، المباراة كانت مفتوحة وممتعة".

وعن تشيتشاريتو أوضح أنشيلوتي "إذا استمر على هذا المستوى فإنه لا يمكن المساس به، مثل كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، كريم بنزيمة، جيمس رودريجيز، سيرجيو راموس، إسكو ورافاييل فاران، الفريق كله غير قابل للتفاوض، لكن يمكنني فقط إشراك 11 أساسيا".

كما أكد أنشيلوتي عدم انشغاله بالمتصدر برشلونة، مشددا "نفكر في أنفسنا، سننافس على الليجا حتى النهاية".

ولا يزال البلوجرانا على قمة الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.