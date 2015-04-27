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مدافع إسبانيول: الحكم اعتذر لنا عن هدف ميسي

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مدافع إسبانيول: الحكم اعتذر لنا عن هدف ميسي مدافع إسبانيول: الحكم اعتذر لنا عن هدف ميسي

أكد ألفارو جونزاليس مدافع فريق إسبانيول أن الحكم ماتيو لاهوز اعتذر له هو وزملاؤه عقب احتساب هدف ليونيل ميسي في مباراة الدربي أمام برشلونة والتي خسرها 2-0.

فوفقا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية فإن جونزاليس صرح لإذاعة (راك 1) الكاتالونية بأن الحكم اعتذر عما قام به للاعبي إسبانيول في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب انتهاء المباراة.

قال جونزاليس:"لاهوز طلب منا أن نسامحه لاحتسابه هدف ميسي الذي لم يكن شرعيا، لقد تقبلنا الأمر لكن ذلك ليس عذرا للهزيمة".

وأضاف "لاهوز كان غريبا، لقد أضر ببرشلونة أيضا".

وكان ميسي قد سجل الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة بعد تمريرة زميله لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، واعترض لاعبو إسبانيول على الهدف بسبب وجود الأوروجواني في موقف تسلل على حد قولهم.

تذكر الهدف..

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