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عودة روبن وبن عطية لتدريبات بايرن ميونيخ

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عودة روبن وبن عطية لتدريبات بايرن ميونيخ عودة روبن وبن عطية لتدريبات بايرن ميونيخ

شهد مران فريق بايرن ميونيخ الألماني عودة الثنائي أريين روبن ومهدي بن عطية للتدريب مرة أخرى بعد ابتعاده بسبب الإصابة.

ولم يتم التعرف حتى الآن على مدى إمكانية مشاركة اللاعبان أمام بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا على ملعب أليانز أرينا.

وكان لاعب الفريق خافي مارتينيز الإسباني قد تواجد على دكة البدلاء لأول مرة هذا الموسم في مباراة الدوري الأخيرة أمام هيرتا برلين بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وتوج بايرن رسميا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم يوم الأحد بسقوط الوصيف فولفسبورج أمام بروسيا مونشنجلادباخ 1-0 بعدما فاز يوم السبت بهدف لاعبه باستيان شفاينشتايجر على هيرتا برلين في الجولة 30 من المسابقة.

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