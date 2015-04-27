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"داعش" يفجر مبنى كلية المعارف العراقية فى الرمادى‎

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"داعش" يفجر مبنى كلية المعارف العراقية فى الرمادى‎ "داعش" يفجر مبنى كلية المعارف العراقية فى الرمادى‎
افادت مصادر امنية اليوم الاثنين ان تنظيم الدولة الاسلامية داعش فجر مبنى كلية المعارف الأهلية التى يمتلكها المرجع الدينى السنى عبدالملك السعدى وسط مدينة الرمادى مركز محافظة الانبار 118 كيلومترا غربى بغداد.

وابلغت المصادر وكالة الانباء الألمانية "ان عصابات داعش قاموا بزرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار امس الاحد حول مبنى كلية المعارف الأهلية وسط الرمادى مركز محافظة الأنبار التى يملكها المرجع السنى الكبير عبد الملك السعدى مما أدى إلى تفجير المبنى بالكامل حيث كان خاليا من الطلاب والأساتذة لحظة تفجيره".
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