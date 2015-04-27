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آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد الفتى أبو غنام" فى القدس المحتلة

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آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد الفتى أبو غنام" فى القدس المحتلة آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد الفتى أبو غنام" فى القدس المحتلة
شيع الآلاف من أهالى قرية الطور ومدينة القدس ، فجر اليوم الإثنين ، جثمان الشهيد الفتى على محمد أبو غنام (١٧ عاماً) فى قرية الطور بالقدس المحتلة.

واستلم ذوو الشهيد جثمانه من الجانب الإسرائيلى عبر إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى عند حاجز الزيتونة شرق القدس المحتلة قبل الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدقائق قليلة فى عملية مماطلة استمرت لساعات.

وانطلقت جنازة مهيبة جابت شوارع الطور وصولاً إلى مسجد القرية حيث ألقى ذووه نظرة الوداع الأخيرة عليه إلى أن دفن فى مقبرة جبل الزيتون ، ورفع المشيعون العلم الفلسطينى وأعلام الفصائل الفلسطينية.

ومن جهة أخرى ، اندلعت مواجهات فى قرية الطور عقب تشييع الشهيد أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المدمع بكثافة والرصاص الحى فى الهواء ، كما استدعى مركبة المياه العادمة لقمع أى اشتباك.

فيما أغلقت مركبات الاحتلال العسكرية كافة الطرقات المؤدية إلى قرية الطور، ومنعت المركبات من الوصول للقرية ؛ إلا أن الآلاف وصلوا وشاركوا فى تشييع الشهيد على أبو غنام الذى أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص بزعم محاولة طعن جنود على حاجز الزعيم العسكرى منتصف ليلة الجمعة الماضية.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد قرر تسليم جثمان الشهيد منتصف ليلة الأحد بشرط مشاركة ٧٠ شخصا عند الاستلام ودفع كفالة مالية بقدر ٢٠ ألف شيكل.

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مصر 365