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شيما هلالي تطرح البوم "ولايهمك" الأحد القادم

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شيما هلالي تطرح البوم "ولايهمك" الأحد القادم شيما هلالي تطرح البوم "ولايهمك" الأحد القادم

كتب : هشام أمين الإثنين 10-06-2013 02:49

بعد نجاح أغنية "إمتى نسيتك" وتصدرها المراكز الأولى، عبر مختلف أثير الإذاعات العربية منذ الأسبوع الأول من صدورها وحتى الأن، تطرح المطربة شيما هلالي ألبومها الأول "ولايهمك"، يوم الأحد القادم 16 يونيه، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين شركة "لايف ستايلز ستوديوز" المنتجة للألبوم، وشركتي التوزيع "ميلودى" و "ARM" على الموعد النهائى لطرح الألبوم، وسوف تحتفل شيما بإطلاق ألبومها الأول فى عدد كبير من الدول العربية.

يضم الألبوم 12 أغنية، ما بين اللهجة المصرية والخليجية واللبنانية والتونسية، وتتنوع أغانيه ما بين اللون الطربي، والرومانسي، والايقاعية السريعة، ومن هذه الأغاني "يا نهار"، "أول مرة في حياتي"، "أدعي عليه"، "هكة"، "اتدلل".

وتعاونت فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم، حمد رفاعى، بهاء الدين محمد، نزار فرنسيس، سهام الشعشاع، ناصر الصالح، سليم عساف، جان ماري رياشي، أمير محروس، احمد مصطفى ، ميشال فاضل، وليد فايد.

من جهة أخرى تستعد شيما لتصوير أغنية "ولايهمك" نهاية هذا الشهر فى تركيا.

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ON Sport

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