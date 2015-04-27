مصرع حداد مسلح تحت عجلات جرار زراعى بالمنوفية

لقى حداد مسلح بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه تحت عجلات جرار زراعى أثناء نومه داخل كومة من محصول القمح وعبور جرار عليه وهو نائم، تم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث شبين الكوم، بالعثور على جثة صلاح جبيرى مرسى 54 عاما حداد ومقيم قرية كفر طنبدى دائرة المركز.

بالانتقال الفورى، تبين أن المتوفى كان نائما داخل كومة من محصول القمح فجاء جرار زراعى وعبر فوق جسده ولقى مصرعه فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثمان وضبط وإحضار سائق الجرار.