العدل: هذا ما دار بين مرتضى وشيكابالا .. وسليمان لا يرغب في الصفقة

روى مدحت العدل المؤلف السينمائي ما دار بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة خلال اجتماعهم لبحث إمكانية عودة الغزال إلى ميت عقبة.

وكان شيكابالا قد رحل إلى سبورتنج لشبونة في تجربة غير ناجحة وقرر عدم استكمال تعاقده في ظل عدم اعتماد مدربه عليه واستبعاده من قائمة المباريات. وتدخل بعض الوسطاء مثل عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة السابق ومدحت العدل لإعادته للزمالك.

وقال العدل في تصريحاته لقناة صدى البلد: "مرتضى منصور استقبل شيكابالا جيدا وقال له أنت مثل إبني وهذه فرصتك الأخيرة. لست هنا من أجل الاستعراض أو المنظرة".

وأضاف "يبدو أن أحمد سليمان المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة لا يرغب في الصفقة وكان واضحا أنه غاضب من المفاوضات".

وكان سليمان قد صرح في وقت سابق لإذاعة الشباب والرياضة أن شيكابالا صفقة ليست مفيدة حاليا لأنه لا يشارك منذ عام ونصف.

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وأردف العدل الذي ينتمي للزمالك "لم نتفق على عدد معين من السنوات مثلما نُشر. كما أن مرتضى لم يحدد قيمة ما يتقاضاه اللاعب وفقط قال إنه سيحصل على ما يحصل عليه أكثر لاعب عنده بالفريق".

يذكر أن أحمد مرتضى عضو المجلس قد صرح لـFilGoal.com أنه لم يتم الاتفاق مع شيكابالا على حصوله على أربعة ملايين كما أشيع. مؤكدا أن أكبر عقد في الزمالك يبلغ نصف هذا المبلغ.

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