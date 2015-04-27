القبض على 4 عاطلين لقيامهم بفرض إتاوة على السائقين بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 عاطلين بينهم سيدة، لقيامهم بفرض إتاوات على السائقين بدائرة قسم كفر الدوار بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

>وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم كفر الدوار بعد تقديم الأهالى عدة بلاغات تبلغ لقسم شرطة بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قائدى السيارات بمنطقة الميزان دائرة القسم، وبحوزتهم سلاحين أبيض "سكين، شرشرة" و10 زجاجات فارغة حال قيامهم بفرض السيطرة على سائقى السيارات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، بمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم.

وتحرر المحضر رقم 4502/2015 جنح قسم كفر الدوار .