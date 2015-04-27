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ضبط1205مخالفات مرورية و17شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة

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ضبط1205مخالفات مرورية و17شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة ضبط1205مخالفات مرورية و17شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 88 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بينهم متهمان من قيادات عناصر الإخوان الإرهابية فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1205 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور.
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