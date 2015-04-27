أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم فى دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" اليوم

Google+ Print
الحكم فى دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" اليوم الحكم فى دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" اليوم
تصدر الدائرة الأولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طارق غنيم وأمانة سر مصطفى عبد الحميد وعلى أبو تريكة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من الفنان ضد إحدى القنوات الفضائية والمذيع ممدوح موسى وآخرين، لوقف عرض برنامج "المفاجأة"، لعدم حصولهم على موافقة كتابية من الهضبة، معتبرًا عرض البرنامج يعود بالضرر عليه.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على القناة لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب، وذلك طبقا للمادة 156 من قانون الملكية الفكرية والفقرة الأولى من نص المادة 159 من القانون، والتى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقة بغير إذن كتابى مسبق منهم.

ويعد هذا الاستغلال محظور إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة وإذاعتها مكفول بذات القانون وكذلك حق التأجير أو الإعارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي