الحكم فى دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" اليوم

تصدر الدائرة الأولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طارق غنيم وأمانة سر مصطفى عبد الحميد وعلى أبو تريكة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد إحدى القنوات الفضائية والمذيع ممدوح موسى وآخرين، لوقف عرض برنامج "المفاجأة"، لعدم حصولهم على موافقة كتابية من الهضبة، معتبرًا عرض البرنامج يعود بالضرر عليه.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على القناة لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب، وذلك طبقا للمادة 156 من قانون الملكية الفكرية والفقرة الأولى من نص المادة 159 من القانون، والتى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقة بغير إذن كتابى مسبق منهم.

ويعد هذا الاستغلال محظور إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة وإذاعتها مكفول بذات القانون وكذلك حق التأجير أو الإعارة.