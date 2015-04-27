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دعوى طلاق بسبب سوء سلوك الزوج وارتكابه الزنا مع صديقة زوجته

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دعوى طلاق بسبب سوء سلوك الزوج وارتكابه الزنا مع صديقة زوجته دعوى طلاق بسبب سوء سلوك الزوج وارتكابه الزنا مع صديقة زوجته
قضت المحكمة الأسرة بمدينة نصر للزوجة "بسمة.خ" بالطلاق للضرر من زوجها "حامد.ف" بعد زواج دام 10 سنوات لارتكابه الزنا مع صديقتها، وهجرها وأولاده الـ3 لمدة زادت عن سنتين دون أن يسأل عليهم وأن يدفع لها نفقة معيشتهم.

وكانت قد أقامت الزوجة "بسمة" دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1678 لسنة 2014 محكمة الأسرة بمدنية نصر، وطالبت فيها بالتفرقة بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة، وخوفها ألا تقيم حدود الله بعد هجرها من زوجها سنتين وعلاقته بصديقتها المقربة.

وقالت "بسمة" بدعواها التى استمرت سنة و6 أشهر أمام المحاكم حتى حصلت على حكم الطلاق: "خاننى وباعنى وصديقتى المقربة بعد أن أدخلتها بيتى وصدقت أنها أخت لى، لكن اتضح أنها كانت ترسم على زوجى حتى توقعه فى شباكها حتى ارتكبوا جريمة الزنا سويا، وبعدها ترك المنزل وأجر لها شقة وعاشا سويا ولم يسأل فى أولاده ورفض طلاقى، وطلب أن أخلعه حتى أتنازل عن كل حقوقى وبعد رفضى لجأت لأروقة محاكم الأسرة حتى تمنحنى و3 أولاد منه حقوقنا كاملة فنحن لا ذنب لنا إلا أن وقعنا مع رجل أنانى مثله رفض الإنفاق علينا".

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مصر 365