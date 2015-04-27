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نيابة الاستئناف تحقق اليوم مع 6 محامين لتظاهرهم أمام مكتب النائب العام

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نيابة الاستئناف تحقق اليوم مع 6 محامين لتظاهرهم أمام مكتب النائب العام نيابة الاستئناف تحقق اليوم مع 6 محامين لتظاهرهم أمام مكتب النائب العام
تبدأ نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، اليوم الاثنين، التحقيق مع 6 محامين يواجهون اتهامات بالتجمهر أمام مكتب النائب العام، والتظاهر داخل دار القضاء العالى بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأخطرت نيابة الاستئناف النقابة العامة للمحامين، بأسماء أعضاء النقابة المطلوب التحقيق معهم، وهم كل من مالك عدلى، ومحمد مختار خليفة، ومحمد الباقر، ووليد الطويل، وأسامة الششتاوى، ومحمد كارم حسنى.

وأصدرت النيابة قرارا باستدعاء المحامين الستة، على خليفة بلاغ قدمته الشرطة ضدهم عقب مشاركتهم فى وقفة احتجاجية داخل دار القضاء العالى، نظمها جموع المحامين للتنديد بمقتل المحامى كريم حمدى جراء التعذيب داخل قسم شرطة المطرية.

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