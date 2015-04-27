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اليوم.. أولى جلسات دعوى وقف انتخابات نادى القضاة

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اليوم.. أولى جلسات دعوى وقف انتخابات نادى القضاة اليوم.. أولى جلسات دعوى وقف انتخابات نادى القضاة
تنظر، اليوم الاثنين، دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد النبى، أولى جلسات دعوى وقف انتخابات نادى قضاة المزمع عقدها 29 مايو المقبل، المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة.

وذكرت الدعوى رقم 1632 لسنة 132 قضائية، أن المادة 13 من لائحة نادى قضاة مصر نصت على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادى شكلها بالاختيار الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للوائح.

وأوضح المستشار زكريا شلش أنه فوجئ بادعاء المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة وأضافوا نصوصا جديدة دون العرض على الجمعية العمومية، بموجب التفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية فى منتصف 2014، وهو أمر غير قانونى حيث إن تعديل اللائحة يتطلب موافقة بالتصويت من كل أعضاء الجمعية العمومية.

وطالب المستشار زكريا شلش فى الدعوى بإلغاء كل التعديلات التى أجراها مجلس الإدارة على لائحة النادى، ووقف إجراءات الدعوى للانتخابات، مع تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم.

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مصر 365

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