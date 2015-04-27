أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النطق بالحكم فى دعوى تجديد الخطاب الدينى اليوم بالبحيرة

Google+ Print
النطق بالحكم فى دعوى تجديد الخطاب الدينى اليوم بالبحيرة النطق بالحكم فى دعوى تجديد الخطاب الدينى اليوم بالبحيرة
تسدل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الستار على الدعوى المعروفة اعلاميا بقضية تجديد الخطاب الدينى المرفوعة من أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجى الأزهر ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة بحجة أن منعه ضد الخطاب الدينى الصحيح.

وذكرت وزارة الأوقاف فى قرارها اتباعها عدة خطوات لتجديد أسلوب الخطاب الدينى، بينما ذكر المدعى أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وإنما يشارك فيه أى مواطن يستطيع الإفتاء والتجديد.

وتترقب الاوساط الدينية فى والعالم العربى والإسلامى حكم المحكمة المزمع صدوره اليوم وسط اهتمام عالمى خاصة فى ظل الظروف التى يواجه العالم فيها دعاة الإرهاب باسم الدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر