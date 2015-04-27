النطق بالحكم فى دعوى تجديد الخطاب الدينى اليوم بالبحيرة

تسدل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الستار على الدعوى المعروفة اعلاميا بقضية تجديد الخطاب الدينى المرفوعة من أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجى الأزهر ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة بحجة أن منعه ضد الخطاب الدينى الصحيح.

وذكرت وزارة الأوقاف فى قرارها اتباعها عدة خطوات لتجديد أسلوب الخطاب الدينى، بينما ذكر المدعى أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وإنما يشارك فيه أى مواطن يستطيع الإفتاء والتجديد.

وتترقب الاوساط الدينية فى مصر والعالم العربى والإسلامى حكم المحكمة المزمع صدوره اليوم وسط اهتمام عالمى خاصة فى ظل الظروف التى يواجه العالم فيها دعاة الإرهاب باسم الدين.