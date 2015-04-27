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إغلاق مفاعل نووى فى تايوان جراء اندلاع حريق

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إغلاق مفاعل نووى فى تايوان جراء اندلاع حريق إغلاق مفاعل نووى فى تايوان جراء اندلاع حريق
أغلق مفاعل للطاقة النووية فى جنوب تايوان فى وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن اندلع حريق بسبب خلل فى أحد المحولات، وذلك حسبما افادت شركة الطاقة التايوانية المملوكة للدولة "تايباور".

وذكرت تايباور إن الحريق تم إخماده خلال 17 دقيقة، ولم يتم اخلاء المبنى حيث لم يكن هناك أى تسرب اشعاعى، وقالت الشركة إن الإصلاحات ستستغرق حوالى أسبوعين، وأثناء هذه الفترة سيعمل المفاعل الأخر بالمحطة كالمعتاد.

ووفقا لمجلس الطاقة الذرية فى تايوان، فإن المفاعل النووى المتضرر "951 ميجا وات"، والذى بدأ تشغيله فى مايو عام 1985، هو أصغر مفاعل فى تايوان.

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